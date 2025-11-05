कंपनी निर्देशिका
Ansys
Ansys सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Canada में

Ansys में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Canada P1 के लिए प्रति year CA$79.7K से P3 के लिए प्रति year CA$117K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Canada पैकेज कुल CA$108K है। Ansys के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
Software Engineer 1(प्रवेश स्तर)
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
Software Engineer 2
CA$112K
CA$98K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
Senior Software Engineer
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

33%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Ansys में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.00% वार्षिक)



बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

रिसर्च साइंटिस्ट

सामान्य प्रश्न

Ansys in Canada में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$138,434 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ansys में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$114,614 है।

अन्य संसाधन