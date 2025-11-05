Ansys सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Canada में

Ansys में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Canada P1 के लिए प्रति year CA$79.7K से P3 के लिए प्रति year CA$117K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Canada पैकेज कुल CA$108K है। Ansys के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
CA$112K
CA$98K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
33%
वर्ष 1
33%
वर्ष 2
33%
वर्ष 3
Ansys में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.00% वार्षिक)
