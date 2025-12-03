Ansys रिक्रूटर वेतन

Ansys में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

33 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 33.00 % वार्षिक )

33 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 33.00 % वार्षिक )