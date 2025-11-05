कंपनी निर्देशिका
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
  • वेतन
  • मैकेनिकल इंजीनियर

  • सभी मैकेनिकल इंजीनियर वेतन

  • Pittsburgh Area

Ansys मैकेनिकल इंजीनियर वेतन Pittsburgh Area में

Ansys में मैकेनिकल इंजीनियर मुआवजा in Pittsburgh Area प्रति year $91K से $163K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Pittsburgh Area पैकेज कुल $100K है। Ansys के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$109K
$101K
$1.7K
$6.4K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

33%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Ansys में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.00% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Ansys in Pittsburgh Area में मैकेनिकल इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $162,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ansys में मैकेनिकल इंजीनियर भूमिका in Pittsburgh Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $110,000 है।

