Ansys में मैकेनिकल इंजीनियर मुआवजा in United States P2 के लिए प्रति year $111K से P5 के लिए प्रति year $284K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $165K है। Ansys के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/3/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$111K
$103K
$1.1K
$7.2K
P3
$164K
$139K
$13.9K
$10.8K
P4
$193K
$140K
$30K
$22.5K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
वर्ष 1
33%
वर्ष 2
33%
वर्ष 3
Ansys में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.00% वार्षिक)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ansys/salaries/mechanical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.