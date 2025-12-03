Ansys मार्केटिंग ऑपरेशन्स वेतन

Ansys में औसत मार्केटिंग ऑपरेशन्स कुल मुआवजा in United States प्रति year $92K से $134K तक है। Ansys के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/3/2025

औसत कुल मुआवजा $106K - $120K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $92K $106K $120K $134K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 33 % वर्ष 1 33 % वर्ष 2 33 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU Ansys में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 33.00 % वार्षिक )

33 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 33.00 % वार्षिक )

33 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 33.00 % वार्षिक )

