कंपनी निर्देशिका
Ansys
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Ansys वेतन

Ansys का वेतन कम-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $22,287 से लेकर उच्च-अंत में में एक हार्डवेयर इंजीनियर के लिए $190,000 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Ansys. अंतिम अपडेट: 8/21/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
मैकेनिकल इंजीनियर
P2 $110K
P3 $164K
हार्डवेयर इंजीनियर
Median $190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
ग्राहक सेवा
$63.4K
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
$174K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$131K
विपणन
$124K
विपणन परिचालन
$113K
ऑप्टिकल इंजीनियर
$62.3K
उत्पाद प्रबंधक
$131K
परियोजना प्रबंधक
$179K
भर्ती अधिकारी
$107K
बिक्री
$133K
बिक्री इंजीनियर
$39.3K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$123K
तकनीकी लेखक
$87.1K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

33%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Ansys में, RSUs 3-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.00% वार्षिक)

कोई प्रश्न है? समुदाय से पूछें।

Levels.fyi समुदाय में जाएं ताकि विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों के साथ जुड़ सकें, करियर टिप्स प्राप्त कर सकें और अधिक।

अभी जाएं!

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Ansys में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका हार्डवेयर इंजीनियर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $190,000 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Ansys में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $111,360 है।

विशेष नौकरियां

    Ansys के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन