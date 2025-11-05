कंपनी निर्देशिका
Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन India में

Anheuser-Busch InBev में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹3.11M है। Anheuser-Busch InBev के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
Anheuser-Busch InBev
senior data engineer
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹3.11M
स्तर
6
मूल वेतन
₹3.11M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Anheuser-Busch InBev?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
नवीनतम वेतन सबमिशन
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Anheuser-Busch InBev in India में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹4,227,909 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Anheuser-Busch InBev में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹2,619,712 है।

