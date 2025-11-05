कंपनी निर्देशिका
Angi सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Chicago Area में

Angi में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Chicago Area L2 के लिए प्रति year $167K से L3 के लिए प्रति year $186K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Chicago Area पैकेज कुल $185K है। Angi के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
Software Engineer 1(प्रवेश स्तर)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer 2
$167K
$142K
$11.6K
$13.3K
L3
Senior Software Engineer 1
$186K
$160K
$5K
$21K
L4
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 2 अधिक स्तर
नवीनतम वेतन सबमिशन
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Angi में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Angi in Greater Chicago Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $220,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Angi में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Chicago Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $165,000 है।

