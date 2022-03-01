कंपनी निर्देशिका
Angi
Angi वेतन

Angi का वेतन निम्न स्तर पर सेल्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $49,750 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $280,812 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Angi. अंतिम अपडेट: 8/29/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $195K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
L3 $274K
L4 $281K

डेटा साइंटिस्ट
Median $207K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $138K
रिक्रूटर
Median $130K
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$112K
बिज़नेस एनालिस्ट
$167K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$169K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$130K
मार्केटिंग
$78.6K
सेल्स
$49.8K
यूएक्स रिसर्चर
$184K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Angi में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

सामान्य प्रश्न

Angi में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the L4 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $280,812 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Angi में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $169,150 है।

