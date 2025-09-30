कंपनी निर्देशिका
Angel One
Angel One सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Mumbai Metropolitan Region में

Angel One में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Mumbai Metropolitan Region पैकेज प्रति year कुल ₹2.38M है। Angel One के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Angel One
Software Engineer
Mumbai, MH, India
प्रति वर्ष कुल
₹2.38M
स्तर
SDE 1
मूल वेतन
₹2.18M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹198K
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Angel One?

₹13.95M

वेतन पाएं, धोखा नहीं

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Angel One in Mumbai Metropolitan Region में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹3,199,029 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Angel One में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Mumbai Metropolitan Region के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹2,282,121 है।

अन्य संसाधन