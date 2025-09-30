कंपनी निर्देशिका
Angel One
Angel One प्रोडक्ट मैनेजर वेतन Greater Bengaluru में

Angel One में मध्यक प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज प्रति year कुल ₹2.51M है। Angel One के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Angel One
Product Manager
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹2.51M
स्तर
Associate Product Manager
मूल वेतन
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Angel One?

₹13.95M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

Angel One in Greater Bengaluru में प्रोडक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹12,672,627 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Angel One में प्रोडक्ट मैनेजर भूमिका in Greater Bengaluru के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹3,509,706 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Angel One के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

अन्य संसाधन