Angel One
Angel One डेटा साइंटिस्ट वेतन Greater Bengaluru में

Angel One में मध्यक डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज प्रति year कुल ₹6.8M है। Angel One के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें।

औसत पैकेज
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹6.8M
स्तर
T3
मूल वेतन
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹728K
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
9 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Angel One?

₹13.95M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
अन्य संसाधन