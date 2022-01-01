कंपनी निर्देशिका
Anaplan
Anaplan वेतन

Anaplan का वेतन निम्न स्तर पर रिक्रूटर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $73,630 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $346,725 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Anaplan. अंतिम अपडेट: 8/31/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $168K
प्रोडक्ट मैनेजर
Median $132K

ह्यूमन रिसोर्सेज
Median $344K
सेल्स
Median $250K
बिज़नेस एनालिस्ट
$262K
कस्टमर सर्विस
$98.5K
कस्टमर सक्सेस
$281K
डेटा साइंटिस्ट
$116K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$138K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$89.2K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$270K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$154K
रिक्रूटर
$73.6K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$347K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$239K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Anaplan में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

The highest paying role reported at Anaplan is सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $346,725. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anaplan is $156,545.

