Analytic Partners इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) वेतन

Analytic Partners में औसत इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) कुल मुआवजा प्रति year $62.3K से $90.4K तक है। Analytic Partners के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/3/2025

औसत कुल मुआवजा

$70.7K - $82.1K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$62.3K$70.7K$82.1K$90.4K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Analytic Partners?

सामान्य प्रश्न

Analytic Partners में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $90,440 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Analytic Partners में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $62,320 है।

अन्य संसाधन

