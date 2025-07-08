Anagh Technologies में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $101,410 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Anagh Technologies के कर्मचारियों को कितना वेतन मिलता है?
Anagh Technologies में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $101,410 है।
Anagh Technologies वेतन
जॉब टाइटल
मीडियन कुल वेतन
Software Engineer Salary
$101,410
