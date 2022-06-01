कंपनी निर्देशिका
AmTrust Financial वेतन

AmTrust Financial का वेतन कम-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $85,425 से लेकर उच्च-अंत में में एक डेटा वैज्ञानिक के लिए $141,365 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है AmTrust Financial. अंतिम अपडेट: 8/21/2025

$160K

व्यवसाय विश्लेषक
$88.2K
डेटा विश्लेषक
$119K
डेटा वैज्ञानिक
$141K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$85.4K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

AmTrust Financial में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका डेटा वैज्ञानिक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $141,365 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
AmTrust Financial में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $103,800 है।

