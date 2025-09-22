कंपनी निर्देशिका
Amperity
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • रिक्रूटर

  • सभी रिक्रूटर वेतन

Amperity रिक्रूटर वेतन

Amperity में औसत रिक्रूटर कुल मुआवजा in United States प्रति year $172K से $241K तक है। Amperity के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत कुल मुआवजा

$186K - $216K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$172K$186K$216K$241K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

हमें केवल 3 और रिक्रूटर सबमिशन में Amperity की जरूरत है अनलॉक करने के लिए!

अपने दोस्तों और कम्युनिटी को आमंत्रित करें ताकि वे 60 सेकंड से भी कम समय में गुमनाम रूप से सैलरी जोड़ सकें। अधिक डेटा का मतलब है आपके जैसे जॉब सीकर्स और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर इनसाइट्स!

💰 सभी देखें सैलरी

💪 योगदान करें आपकी सैलरी

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Option

Amperity में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें रिक्रूटर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Amperity in United States में रिक्रूटर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $240,678 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Amperity में रिक्रूटर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $171,913 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Amperity के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Ivanti
  • AvidXchange
  • data.world
  • AB Tasty
  • Mastercard
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन