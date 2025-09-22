Amperity प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

कंपनी निर्देशिका
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Amperity में मध्यक प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $206K है। Amperity के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत पैकेज
company icon
Amperity
Product Manager
Seattle, WA
प्रति वर्ष कुल
$206K
स्तर
Director
मूल वेतन
$186K
Stock (/yr)
$20K
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
9 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Amperity?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Option

Amperity में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Amperity in United States में प्रोडक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $226,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Amperity में प्रोडक्ट मैनेजर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $205,000 है।

