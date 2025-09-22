कंपनी निर्देशिका
Amperity
  • वेतन
  • डेटा एनालिस्ट

  • सभी डेटा एनालिस्ट वेतन

Amperity डेटा एनालिस्ट वेतन

Amperity में मध्यक डेटा एनालिस्ट मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $179K है। Amperity के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत पैकेज
company icon
Amperity
Data Analyst
New York, NY
प्रति वर्ष कुल
$179K
स्तर
-
मूल वेतन
$159K
Stock (/yr)
$15K
बोनस
$5K
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
6 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Amperity?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Option

Amperity में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ डेटा एनालिस्ट ที่ Amperity in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $182,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Amperity สำหรับตำแหน่ง डेटा एनालिस्ट in United States คือ $179,000

