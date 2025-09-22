Ampere Computing हार्डवेयर इंजीनियर वेतन

Ampere Computing में हार्डवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States L6 के लिए प्रति year $189K से L9 के लिए प्रति year $364K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $196K है। Ampere Computing के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
