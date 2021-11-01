कंपनी निर्देशिका
AMI
AMI वेतन

AMI का वेतन कम-अंत में में एक उत्पाद प्रबंधक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $25,596 से लेकर उच्च-अंत में में एक तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक के लिए $170,850 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है AMI. अंतिम अपडेट: 8/11/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $28.7K
लेखाकार
$152K
उत्पाद प्रबंधक
$25.6K

बिक्री
$32.9K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$159K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$171K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Den højest betalende rolle rapporteret hos AMI er तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $170,850. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos AMI er $92,452.

