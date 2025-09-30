Amgen सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Tampa-St. Pete (Sarasota) Area में

Amgen में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area L3 के लिए प्रति year $108K से L5 के लिए प्रति year $152K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area पैकेज कुल $129K है। Amgen के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
0%
वर्ष 1
33%
वर्ष 2
33%
वर्ष 3
34%
वर्ष 4
Amgen में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
0% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (0.00% वार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.00% वार्षिक)
34% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (34.00% वार्षिक)