Amgen सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Tampa-St. Pete (Sarasota) Area में

Amgen में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area L3 के लिए प्रति year $108K से L5 के लिए प्रति year $152K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area पैकेज कुल $129K है। Amgen के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( USD ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस कोई वेतन नहीं मिला Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / रिक्रूटिंग? इंटरएक्टिव ऑफर बनाएं

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 0 % वर्ष 1 33 % वर्ष 2 33 % वर्ष 3 34 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Amgen में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 0 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 0.00 % वार्षिक )

33 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 33.00 % वार्षिक )

33 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 33.00 % वार्षिक )

34 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 34.00 % वार्षिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Amgen ?