यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Amgen सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Tampa-St. Pete (Sarasota) Area में

Amgen में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area L3 के लिए प्रति year $108K से L5 के लिए प्रति year $152K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area पैकेज कुल $129K है। Amgen के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L3
(प्रवेश स्तर)
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

0%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

33%

वर्ष 3

34%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Amgen में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 0% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (0.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 34% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (34.00% वार्षिक)



शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Amgen in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $153,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Amgen में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $125,000 है।

