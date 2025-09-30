कंपनी निर्देशिका
Amgen
Amgen सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन San Francisco Bay Area में

Amgen में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in San Francisco Bay Area L5 के लिए प्रति year $206K से L6 के लिए प्रति year $254K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज कुल $212K है। Amgen के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L3
(प्रवेश स्तर)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

0%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

33%

वर्ष 3

34%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Amgen में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 0% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (0.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 34% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (34.00% वार्षिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Amgen in San Francisco Bay Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $274,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Amgen में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in San Francisco Bay Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $198,000 है।

अन्य संसाधन