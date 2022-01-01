कंपनी निर्देशिका
American Tower
American Tower वेतन

American Tower का वेतन निम्न स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $34,053 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $222,408 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है American Tower. अंतिम अपडेट: 9/11/2025

$160K

हार्डवेयर इंजीनियर
$106K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$34.1K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$199K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$222K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

American Tower में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

सामान्य प्रश्न

American Tower में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $222,408 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
American Tower में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $152,263 है।

अन्य संसाधन