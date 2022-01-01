कंपनी निर्देशिका
American Family Insurance
American Family Insurance वेतन

American Family Insurance का वेतन निम्न स्तर पर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $22,718 से उच्च स्तर पर टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के लिए $190,950 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है American Family Insurance. अंतिम अपडेट: 9/2/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $127K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

बिज़नेस एनालिस्ट
Median $102K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $188K

डेटा साइंटिस्ट
Median $152K
एक्चुअरी
$161K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$22.7K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$124K
मार्केटिंग
$121K
सेल्स
$52.5K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
$153K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$191K
सामान्य प्रश्न

American Family Insurance में सबसे अधिक वेतन वाली भूमिका टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $190,950 है।
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos American Family Insurance er $127,000.

