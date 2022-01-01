कंपनी निर्देशिका
American Chemical Society
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

American Chemical Society वेतन

American Chemical Society का वेतन कम-अंत में में एक डेटा विश्लेषक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $79,600 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए $192,056 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है American Chemical Society. अंतिम अपडेट: 8/12/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $80K
डेटा विश्लेषक
$79.6K
उत्पाद डिजाइनर
$139K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$192K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

American Chemical Society में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $192,056 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
American Chemical Society में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $109,650 है।

विशेष नौकरियां

    American Chemical Society के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Kaiser Permanente
  • Delta Dental Plans Association
  • Wikimedia Foundation
  • AARP
  • CORE
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन