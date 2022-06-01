कंपनी निर्देशिका
American Bureau of Shipping
American Bureau of Shipping वेतन

American Bureau of Shipping का वेतन कम-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $55,984 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए $146,265 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है American Bureau of Shipping. अंतिम अपडेट: 8/11/2025

$160K

मैकेनिकल इंजीनियर
$126K
उत्पाद प्रबंधक
$139K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$56K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$146K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$82.4K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

American Bureau of Shipping में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $146,265 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
American Bureau of Shipping में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $125,625 है।

