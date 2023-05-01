कंपनी निर्देशिका
American Axle & Manufacturing
American Axle & Manufacturing वेतन

American Axle & Manufacturing का वेतन निम्न स्तर पर डेटा साइंटिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $15,075 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $183,600 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है American Axle & Manufacturing. अंतिम अपडेट: 8/31/2025

$160K

मैकेनिकल इंजीनियर
Median $91.7K
डेटा साइंटिस्ट
$15.1K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$110K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$184K
सामान्य प्रश्न

American Axle & Manufacturing में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $183,600 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
American Axle & Manufacturing में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $100,640 है।

