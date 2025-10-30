कंपनी निर्देशिका
American Airlines
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • डेटा साइंटिस्ट

  • सभी डेटा साइंटिस्ट वेतन

American Airlines डेटा साइंटिस्ट वेतन

American Airlines में डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in United States L3 के लिए प्रति year $100K से L4 के लिए प्रति year $127K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $120K है। American Airlines के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L2
Associate Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Data Scientist
$100K
$99K
$0
$1.3K
L4
Senior Data Scientist
$127K
$127K
$0
$250
L5
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 1 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

योगदान दें
में करियर स्तर क्या हैं American Airlines?

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें डेटा साइंटिस्ट ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

American Airlines in United States में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $139,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
American Airlines में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $120,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    American Airlines के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Southwest Airlines
  • Cerner
  • General Motors
  • Medtronic
  • Rakuten
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन