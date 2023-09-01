कंपनी निर्देशिका
Amdaris वेतन

Amdaris का मध्यक वेतन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $26,617 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Amdaris. अंतिम अपडेट: 9/2/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $26.6K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Amdaris में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $26,617 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Amdaris में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $26,617 है।

