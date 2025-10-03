कंपनी निर्देशिका
Amazon

मैकेनिकल इंजीनियर स्तर

Mechanical Engineer III

में स्तर Amazon

स्तरों की तुलना करें
  1. Mechanical Engineer IL4
  2. Mechanical Engineer IIL5
  3. Mechanical Engineer IIIL6
    4. दिखाएं 2 अधिक स्तर
औसत वार्षिक कुल मुआवजा
SGD 203,014
मूल वेतन
SGD 154,759
स्टॉक अनुदान ()
SGD 36,140
बोनस
SGD 12,115

Amazon लोगो

SGD 13K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से SGD 30K+ (कभी-कभी SGD 300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें
कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

फीचर्ड जॉब्स

    Amazon के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • eBay
  • Etsy
  • Wayfair
  • Wish
  • Chewy
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन