Alteryx सोल्यूशन आर्किटेक्ट वेतन

Alteryx में औसत सोल्यूशन आर्किटेक्ट कुल मुआवजा in United States प्रति year $320K से $455K तक है। Alteryx के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत कुल मुआवजा $363K - $413K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $320K $363K $413K $455K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 33.3 % वर्ष 1 33.3 % वर्ष 2 33.4 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU Alteryx में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33.3 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.4 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 33.40 % वार्षिक )

