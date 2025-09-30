Alteryx सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Prague Metropolitan Area में

कंपनी निर्देशिका
Alteryx में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Prague Metropolitan Area Senior Software Engineer के लिए प्रति year CZK 1.86M है। मध्यक yearली मुआवजा in Prague Metropolitan Area पैकेज कुल CZK 2.02M है। Alteryx के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
देखें 2 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें

इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.4%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Alteryx में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.4% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.40% वार्षिक)



शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Alteryx in Prague Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of CZK 3,641,397. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alteryx for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Prague Metropolitan Area is CZK 1,906,989.

