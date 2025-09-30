Alteryx सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Bengaluru में

Alteryx में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Bengaluru Associate Software Engineer के लिए प्रति year ₹2.28M से Lead Software Engineer के लिए प्रति year ₹7.04M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज कुल ₹4.23M है। Alteryx के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Software Engineer
₹2.28M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.66M
₹511K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.4%
वर्ष 3
Alteryx में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.4% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.40% वार्षिक)