Alteryx सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Bengaluru में

Alteryx में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Bengaluru Associate Software Engineer के लिए प्रति year ₹2.28M से Lead Software Engineer के लिए प्रति year ₹7.04M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज कुल ₹4.23M है। Alteryx के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
₹2.28M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.66M
₹511K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
देखें 2 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें

इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.4%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Alteryx में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.4% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.40% वार्षिक)



शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Alteryx in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹7,876,023. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alteryx for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Greater Bengaluru is ₹3,912,781.

