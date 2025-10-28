कंपनी निर्देशिका
Alteryx प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

Alteryx के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत कुल मुआवजा

CZK 1.53M - CZK 1.82M
Czech Republic
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
CZK 1.41MCZK 1.53MCZK 1.82MCZK 1.93M
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.4%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Alteryx में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.4% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.40% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Alteryx in Czech Republic में प्रोडक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CZK 1,932,908 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Alteryx में प्रोडक्ट मैनेजर भूमिका in Czech Republic के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CZK 1,411,863 है।

