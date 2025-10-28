कंपनी निर्देशिका
Alteryx
Alteryx डेटा साइंटिस्ट वेतन

Alteryx में औसत डेटा साइंटिस्ट कुल मुआवजा in United States प्रति year $105K से $150K तक है। Alteryx के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत कुल मुआवजा

$120K - $142K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$105K$120K$142K$150K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.4%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Alteryx में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.4% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.40% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Alteryx in United States में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $149,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Alteryx में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $105,300 है।

