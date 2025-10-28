Alteryx कस्टमर सक्सेस वेतन

Alteryx में औसत कस्टमर सक्सेस कुल मुआवजा in India प्रति year ₹2.1M से ₹2.99M तक है। Alteryx के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025
Alteryx में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.4% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.40% वार्षिक)