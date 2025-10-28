Alteryx कस्टमर सक्सेस वेतन

Alteryx में औसत कस्टमर सक्सेस कुल मुआवजा in India प्रति year ₹2.1M से ₹2.99M तक है। Alteryx के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत कुल मुआवजा ₹2.4M - ₹2.81M India सामान्य रेंज संभावित रेंज ₹2.1M ₹2.4M ₹2.81M ₹2.99M सामान्य रेंज संभावित रेंज

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 33.3 % वर्ष 1 33.3 % वर्ष 2 33.4 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU Alteryx में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33.3 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.4 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 33.40 % वार्षिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Alteryx ?