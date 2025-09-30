कंपनी निर्देशिका
ALTEN
  • Canada

ALTEN सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Canada में

ALTEN में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Canada Software Engineer I के लिए प्रति year CA$85.6K से Software Engineer II के लिए प्रति year CA$91.5K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Canada पैकेज कुल CA$88.4K है। ALTEN के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer I
(प्रवेश स्तर)
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं ALTEN?

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at ALTEN in Canada sits at a yearly total compensation of CA$103,085. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ALTEN for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Canada is CA$88,382.

