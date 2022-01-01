कंपनी निर्देशिका
AlphaSights
AlphaSights वेतन

AlphaSights का वेतन निम्न स्तर पर मार्केटिंग के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $74,625 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $240,790 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है AlphaSights. अंतिम अपडेट: 8/31/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $150K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $130K
सेल्स
Median $135K

रिक्रूटर
Median $80.5K
कस्टमर सर्विस
$81.6K
डेटा साइंटिस्ट
$164K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$119K
मार्केटिंग
$74.6K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$127K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$241K
वेंचर कैपिटलिस्ट
$83.6K
