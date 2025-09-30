कंपनी निर्देशिका
AlphaSense
  • Greater Delhi Area

AlphaSense सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Delhi Area में

AlphaSense में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Delhi Area पैकेज प्रति year कुल ₹3.59M है। AlphaSense के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
AlphaSense
Software Engineer
New Delhi, DL, India
प्रति वर्ष कुल
₹3.59M
स्तर
Senior Software Engineer
मूल वेतन
₹3.09M
Stock (/yr)
₹200K
बोनस
₹299K
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं AlphaSense?

₹13.94M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

AlphaSense में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at AlphaSense in Greater Delhi Area sits at a yearly total compensation of ₹5,812,456. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSense for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Greater Delhi Area is ₹3,092,753.

