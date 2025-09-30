कंपनी निर्देशिका
AlphaSense सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Finland में

AlphaSense में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Finland पैकेज प्रति year कुल €72.3K है। AlphaSense के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
प्रति वर्ष कुल
€72.3K
स्तर
L3
मूल वेतन
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
बोनस
€0
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं AlphaSense?

€142K

इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

AlphaSense में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

AlphaSense in Finland में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €107,190 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
AlphaSense में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Finland के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €65,611 है।

