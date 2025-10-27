कंपनी निर्देशिका
AlphaGrep Securities
AlphaGrep Securities डेटा साइंटिस्ट वेतन

AlphaGrep Securities में मध्यक डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹9.41M है। AlphaGrep Securities के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/27/2025

औसत पैकेज
company icon
AlphaGrep Securities
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹9.41M
स्तर
L4
मूल वेतन
₹9.41M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं AlphaGrep Securities?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
योगदान दें

सामान्य प्रश्न

AlphaGrep Securities in India में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹13,068,538 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
AlphaGrep Securities में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹9,407,029 है।

फीचर्ड जॉब्स

    AlphaGrep Securities के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

अन्य संसाधन