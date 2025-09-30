कंपनी निर्देशिका
Allstate
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Pune Metropolitan Region

Allstate सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Pune Metropolitan Region में

Allstate में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Pune Metropolitan Region B2 के लिए प्रति year ₹2.19M है। मध्यक yearली मुआवजा in Pune Metropolitan Region पैकेज कुल ₹3.11M है। Allstate के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
A1
(प्रवेश स्तर)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B2
₹2.19M
₹2.02M
₹0
₹162K
देखें 4 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें

₹13.94M

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से ₹2.61M+ (कभी-कभी ₹26.14M+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें
इंटर्नशिप वेतन

योगदान दें
में करियर स्तर क्या हैं Allstate?

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Allstate in Pune Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹4,356,331. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allstate for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Pune Metropolitan Region is ₹3,113,526.

फीचर्ड जॉब्स

    Allstate के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Citi
  • Pacific Life
  • Genworth Financial
  • Equitable
  • CNO Financial Group
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन