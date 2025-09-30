Allstate सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन New York City Area में

Allstate में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in New York City Area A1 के लिए प्रति year $75.5K है। मध्यक yearली मुआवजा in New York City Area पैकेज कुल $67.5K है। Allstate के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
A1
$75.5K
$75.5K
$0
$0
A2
$ --
$ --
$ --
$ --
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
