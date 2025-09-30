कंपनी निर्देशिका
Allstate
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • India

Allstate सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन India में

Allstate में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India B1 के लिए प्रति year ₹984K से B2 के लिए प्रति year ₹2.33M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹1.58M है। Allstate के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
A1
(प्रवेश स्तर)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹976K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
देखें 4 अधिक स्तर
₹13.94M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं Allstate?

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

