Allstate सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन India में

Allstate में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India B1 के लिए प्रति year ₹984K से B2 के लिए प्रति year ₹2.33M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹1.58M है। Allstate के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹976K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
