Allstate प्रोडक्ट मैनेजर वेतन Greater Chicago Area में

Allstate में प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in Greater Chicago Area E के लिए प्रति year $160K से F के लिए प्रति year $221K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Chicago Area पैकेज कुल $142K है। Allstate के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
