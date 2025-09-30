कंपनी निर्देशिका
Allstate
  • वेतन
  • एक्चुअरी

  • सभी एक्चुअरी वेतन

  • Greater Chicago Area

Allstate एक्चुअरी वेतन Greater Chicago Area में

Allstate में एक्चुअरी मुआवजा in Greater Chicago Area Analyst के लिए प्रति year $90K है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Chicago Area पैकेज कुल $105K है। Allstate के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Analyst
$90K
$90K
$0
$0
Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
योगदान दें
में करियर स्तर क्या हैं Allstate?

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a एक्चुअरी at Allstate in Greater Chicago Area sits at a yearly total compensation of $189,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allstate for the एक्चुअरी role in Greater Chicago Area is $105,000.

अन्य संसाधन