  • वेतन
  • एक्चुअरी

  • सभी एक्चुअरी वेतन

  • Canada

Allstate एक्चुअरी वेतन Canada में

Allstate में मध्यक एक्चुअरी मुआवजा in Canada पैकेज प्रति year कुल CA$74.6K है। Allstate के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Allstate
Actuarial Analyst
Markham, ON, Canada
प्रति वर्ष कुल
CA$74.6K
स्तर
L1
मूल वेतन
CA$74.6K
Stock (/yr)
CA$0
बोनस
CA$0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Allstate?

CA$226K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a एक्चुअरी at Allstate in Canada sits at a yearly total compensation of CA$191,343. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allstate for the एक्चुअरी role in Canada is CA$74,613.

