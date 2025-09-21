कंपनी निर्देशिका
Alloy
Alloy बिज़नेस डेवलपमेंट वेतन

Alloy में औसत बिज़नेस डेवलपमेंट कुल मुआवजा in United States प्रति year $154K से $216K तक है। Alloy के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/21/2025

औसत कुल मुआवजा

$167K - $194K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$154K$167K$194K$216K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

$160K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Alloy में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

10 years post-termination exercise window.



सामान्य प्रश्न

Alloy in United States में बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $215,622 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Alloy में बिज़नेस डेवलपमेंट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $154,016 है।

अन्य संसाधन