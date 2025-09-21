Allianz मैनेजमेंट कंसल्टेंट वेतन

कंपनी निर्देशिका
Allianz
Allianz में मध्यक मैनेजमेंट कंसल्टेंट मुआवजा in Germany पैकेज प्रति year कुल €78.7K है। Allianz के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/21/2025

औसत पैकेज
company icon
Allianz
Senior Consultant
Munich, BY, Germany
प्रति वर्ष कुल
€78.7K
स्तर
L3
मूल वेतन
€73.8K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€4.9K
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Allianz?

€142K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
योगदान दें

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a मैनेजमेंट कंसल्टेंट at Allianz in Germany sits at a yearly total compensation of €132,040. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allianz for the मैनेजमेंट कंसल्टेंट role in Germany is €79,401.

